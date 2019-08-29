修例風波：私隱署無牙虎　難遏歪風

反修例風波掀起大規模的網絡起底，不單止警察，連其家屬的資料都遭公開。個人資料私隱專員黃繼兒昨直言，公署經常被指「無牙老虎」、沒有執法權，而今次事件正正反映沒有權力下存在不力之處，如公署沒有調查、拘捕等權力，即使個案表面上有刑事成分，仍須轉交警方跟進，他希望公署可以「鑲番啲牙」，有需要加強行政罰款、調查及檢控等權力。有立法會議員同意應為公署增加檢控權。



立法會保安事務委員會主席陳克勤同意公署是「無牙老虎」之說，指「政府畀錢」設立一個私隱相關機構，就是冀有方法處理一些有違個人私隱的行為，惟現時即使有個案明顯違規違法，公署卻不可檢控以收阻嚇之效，若無法處理有關個案，「咁公署個作用係點呢？」認為情況令人失望。



立法會議員梁美芬亦表示絕對同意黃繼兒的說法，指近日很多警務人員及公眾人物的地址等資料外洩，甚至有人公開警察子女讀書的地點等，部分言論亦似有威嚇成分，令人感到人身不安全，「點解條條例咁重要，但係就冇足夠阻嚇力、唔可以即時止咳？」



她認為私隱署應有檢控權，指該署應是此方面的專家，但現時部分個案卻要轉交警方處理，「警察已經咁忙」，加上處理私隱事宜需大量時間，如該署有檢控權，就可以加快檢控。



而對近日有人被網上起底，她認為必須嚴懲，律政司應正視並加派人手處理所需的檢控工作，防止情況繼續發生。