東方日報A1：反修例風波禍及家人　兩月768宗起底欺凌

反修訂《逃犯條例》風波下暴力衝突不斷，「起底」報復成風，有暴徒恐嚇要「麻包袋接放學」！個人資料私隱專員公署接獲及主動發現共七百六十八宗疑似政府官員、警員及示威者等個人資料被「起底」個案，昨強烈譴責起底行為，形容情況「前所未有」。當中有六百八十三宗投訴個案，受影響人士有七成二為警務人員，甚至妻兒或女友的個人資料被詳細披露。公署表示警方已就網絡起底及欺凌行為展開拘捕行動，公署亦會優先處理涉及兒童和青少年的個案。



私隱專員黃繼兒昨表示，投訴個案中兩成八為非警務人員，被起底人士包括醫護人員等。自今年六月至今，公署已向八個涉事的網上社交平台及討論區，包括「連登」、Facebook等去信卅八次，要求平台聯絡有關用戶停止上載所有不恰當貼文，又成立專責隊伍主動搜尋不恰當貼文的連結，截至昨午已要求有關平台移除逾八百七十條連結，其中有超過一半已被移除。



由於部分連結所涉的平台是在境外運作，不少被起底者的個人資料亦是由身處海外人士發布，黃稱已聯絡外地相關部門，但獲回應指亦從未見過如此大規模的起底，故「冇咩可以分享」，只能勸喻網民勿做違法行為。他又指，目前已將六百零八宗個案轉交警方。由於今次涉及大規模肆意攻擊及恐嚇，當事人可能有精神上的損失，有別於以往情侶鬧翻或家庭事務，因而「特事特辦」，使用《個人資料（私隱）條例》第六十四條檢舉個案。



此外，黃指有網民於被「起底」人士貼文下寫明「麻包袋接放學準備」，相關言論已涉及恐嚇。另有網民發起於開學日在柴灣的宿舍一齊保護警員的小朋友返學及「記住佢哋嘅樣」。近日有公眾人士搜集警員妻子、女友，甚至子女的個人資料，如姓名、身份證號碼或電話等，在網上平台圖文並茂，及語帶恐嚇的貼文，公署強調無論主動發布或轉發同樣是違法。新學年將至，他預期起底或欺凌兒童及青少年的個案數字將會上升，已去信中小學校長，提供公署製作的宣傳及教育資料。他強調，公署一視同仁，調查無分政治背景，「咩顏色都會照做！」最近亦接獲示威者相片、姓名及職業等被公開，呼籲僱主避免聘請該些示威者的個案。



香港警察隊員佐級協會主席林志偉稱，不少前線人員反映擔心家人受騷擾，協會有敦促管理層需要每個個案逐一跟進，亦要求管理層向有需要的受影響警務人員及其家屬，提供心理服務等支援。他又指，知悉有個案中警務人員子女的相片都遭人放上網公開，形容情況「令人心寒」，已將情況向管理層反映。警方發言人指，發現近日有網民在社交媒體及網上討論區，鼓吹新學年用不同方法欺凌警察子女，警隊管理層正與教育局緊密聯繫商討合作機制，並發內部通告提醒同袍如有子女受到欺凌或不公平對待，應盡快通知直屬指揮官。



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