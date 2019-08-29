9月推一校兩社工　新增職位逾400個

新學年將至，社會福利署下月會在全港463間中學實行「一校兩社工」政策，以應付校園自殺等問題。新增職位超過400個，鑑於近月又有連串社會衝突，該署決定提前調撥資源，邀請18間營辦社福機構提早在7月中至本月底，為220間中學增加社工人手。有負責社工稱，會謹慎應付開學，希望新增人手可與同學建立關係及家訪，及早識別有情緒危機的學生。



「一校兩社工」為年初財政預算案推出的新措施，全年開支約3億元，配合防止青少年自殺跨部門工作小組報告提供支援服務。社署指，18/19年度有463間中學有社署資助的駐校社會工作服務，每校1.2名社工，涉及約560個資助職位；為增強青少年的精神健康及提升他們的抗壓能力，下月起會實行「一校兩社工」，34間營辦機構須增設約370個助理社會工作主任職位及約46個社會工作主任職位。



基督教香港信義會為17間中學提供社工服務，服務總監(青少年服務)侯詩雅指，社工原本每年處理個案84宗，難做預防工作，現人手由20.6人加至34人，兩社工一年料可處理100宗個案，新增人手可多與班主任溝通、家訪缺勤同學等，及早作出情緒支援。



至於近期的社會情況，香港遊樂場協會學校社工服務督導主任蔡錦發指，學校社工重點做精神健康支援，因應近期的衝突可能進入校園，社工與教師已組成危機處理小組，會以專業態度向同學解說基本事實，讓同學思考，若發現情緒波動會提供減壓方法。香港社會工作者總工會會長倫智偉亦指，如學生被捕，社工亦會支援家長；工會早前為校長、教師及社工舉辦應對社區創傷講座，有300多人參加，他又稱，社區創傷潛伏期長達半年，處理不當可誘發情緒病或自毀等行為，故要做好跟進工作。