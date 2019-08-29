探射燈：澳門錶位供鐵騎　業界指港難倣效

現時本港多個路邊電單車停泊處被人棄置電單車，導致泊車位不足。有意見認為港府可倣效澳門政府，興建設有咪錶的電單車停泊處。但有業界人士指，兩地交通條件有異，港府應從源頭入手，安排交通督導員主動巡查，並加強檢控，同時港府亦應興建更多泊車位，以紓緩車位緊張情況。



香港汽車會會長李耀培表示，現時本港車位嚴重不足，包括私家車、重型車輛及電單車，而路邊電單車停泊處更經常出現「一位兩泊」，同時近年市民於停泊處棄置電單車情況加劇。李認為，港府除了加強檢控外，亦應安排交通督導員主動巡查，以確保停泊處沒有被人濫用。



至於本港能否倣效澳門政府，推出電單車錶位，李指出澳門現時的交通以電單車為主，故此當地政府會重點管理電單車泊位問題，反之本港的大型運輸系統完善，同時私家車數量較多，故此電單車需求較次要。

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