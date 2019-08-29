探射燈：智能車場佔地少　議員促全港推行

本港車位緊絀，港府最近計劃在佐敦、深水埗及荃灣等地，興建地下智能停車場。運輸署早前建議，將荃灣海盛路的露天短期租約停車場，安裝智能泊車系統，料能夠提供額外70個，即合共約270個車位。有區議員認為，智能停車場佔地少，且興建時間短，可考慮推行至全港實行。



荃灣區議會交通及運輸委員會主席羅少傑表示，智能停車場靈活度高，而興建時只需把預製組件裝嵌，可以加快興建速度，同時該系統與傳統停車場不同，毋須預留更多位置興建斜路等配套，故此佔地較少，認為比較適合香港的地理環境。若能成功，可考慮推行至全港。



另外，羅認為政府應「放膽」嘗試新科技，因新加坡早年已推行智能停車場，而本港仍在計劃階段。他建議機電工程署在引入系統時，可以加快審批進度，例如可以向有關生產商索取資料，以便知悉系統安全性，及其規格是否適合在香港使用等。

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