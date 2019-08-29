探射燈：殭屍鐵騎長期放　多區湧現泊位荒

運輸署於2017年就路旁俗稱「骨位」的電單車泊車位進行調查，發現整體使用率為102%，當中更發現大量不宜在道路行走的電單車。事隔2年，東網近日巡查多區，發現情況依舊，多部沒有車牌及行車證的殭屍鐵騎仍長霸骨位。業界直指，情況持續多年仍無改善，認為政府疏於巡查；有立法會議員批評，政府「斬腳趾避沙蟲」，沒有積極處理電單車泊位不足問題。



截至今年6月，本港電單車領牌總數逾5萬輛，而全港的路旁電單車停泊處則有約1萬個，即代表5輛電單車爭1個停泊位。惟多區均發現不少殭屍鐵騎，其中在將軍澳景嶺路的骨位，原設有18個泊車位，但有4部塵封電單車卻擺放在附近行人路，電單車的車牌及行車證均被移除，有座椅及錶板被人拆走，甚至有車被攀藤植物依附。



油塘草園街與四山街交界設有2個骨位，其中1個停泊處可擺放17輛電單車，惟當中有3輛的零件被人拆去。旁邊行人路亦有數輛殭屍鐵騎，其中1輛電單車的擋風罩上貼有警方通告。



灣仔慶雲街亦有類似情況，原可擺放12輛電單車的骨位，其中3輛棄置電單車被警方封條圍封，並有一輛電單車的行車證顯示已過期，變相只剩下約一半車位可用。



ebike車會創辦人李國威指，骨位棄置電單車已成常態，用家貪圖方便把車棄置骨位，移除車牌及行車證避免被追究。李續指，死車問題日益嚴重，有車友曾向政府熱線反映，最終不了了之，又有人要求有關部門跟進時，部門間卻互相推搪。



立法會交通委員會成員柯創盛議員表示，政府對於路旁電單車停泊處問題不積極，予人感覺似「斬腳趾避沙蟲」。同時批評政府現時《香港規劃標準與準則》的內容中，沒有顧及電單車用戶的需要。



運輸署發言人表示，接獲關於電單車涉嫌被棄置於泊車位內的查詢時，該署職員會到現場視察，並交予相關部門跟進。該署一直監察及檢討電單車泊位的供求情況，並按需求增設及改善泊車設施。



警方發言人表示，根據《道路交通（泊車）規例》，任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時，即屬犯罪，可處罰款2000港元。如任何車輛（包括棄置車輛）對其他道路使用者構成危險或嚴重阻塞道路，警方會按條例移走、扣押及處理。

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