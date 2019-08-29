網民熱話：診所休息冇開診　怪男奇招搵醫生

到診所求診遇到醫生休息點算好？相信很多人都會打道回府，但亦有人選擇「另闢蹊徑」。近來有診所助理護士遇上一名男病人，對方表示在對面街睇開的醫生休息，要求其診所醫生協助聯絡對方，不過整個對話內容卻令人哭笑不得。



該名助護本周一（26日）於Facebook群組「診所低能奇觀」發布貼文指，該名男子進入診所後，先是詢問「醫生喺度？」但又強調不是求診，「我有藥呀，我唔係睇醫生」。助護指「嚟診所嘅都係睇醫生㗎喎」；誰知對方竟答，「我尋日睇咗㗎啦」。



經助護詳細了解後，原來對方想到對面街醫生求診，但剛巧休息，於是希望其診所協助，「call對面街個醫生返嚟」。助護多番解釋並不認識對方，但男子堅持：「點解呀？醫生唔係識好多人㗎咩？都係醫生咋喎...做得隔籬鄰舍唔識㗎咩？」助護沉住氣繼續說：「睇住我哋醫生先啦...真係唔舒服嘅話，就唔好咁硬頸」，但男子依然拒絕，讓助護哭笑不得。



貼文發出後引起網民熱議，「點解要去人哋診所搵自己醫生？」有人則指事情滑稽，就像「去漢堡包店買乾炒牛河」。



網民有話說：



Ho Kit：呢位病人已確診腦閉塞

Carol Chan：我覺得你真係好忍得，我睇到都想爆粗

Ka Lam：好奇佢尋日睇咗醫生又有藥，今日又睇醫生做咩？



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