港男告別「平民」　最驚4.2萬元名錶刮花︰會心痛

名錶是不少男士夢寐以求的珍品，甚或是身份的象徵。有打工仔就幸運獨得萬希泉星球大戰系列R2-D2陀飛輪，夢想成真！



任職金融業的楊先生喜獲價值4.28萬港元的限量版陀飛輪，打開盛載的木盒時大呼「好靚」。他表示平日工作毋須見客，不用穿得「身光頸靚」，以往亦僅買過平民價位的手錶，如今能擁有一隻夢寐以求的「靚錶」，得償所願，感到非常滿足。



「見到個獎品好名貴，係限量版，無論價值上，或者收藏上都好吸引。」笑容滿臉的楊生指會好好珍藏該陀飛輪，打算在出席婚禮等重要場合才佩戴，如果「整花咗少少都會心痛」。



想贏禮物好簡單，即刻加入《賞您睇》，儲得最多on.cc coins嘅會員，將會得到豐富獎品！



仲唔即刻嚟玩？https://tinyurl.com/yxa3a8z8



3大必睇賺分秘技：



1.新登記 更易贏

新登記參加《賞您睇》即送「迎新禮包」，賺400枚on.cc coins！



2.推薦親友 加倍獎賞

每成功推薦一位親友下載東網App，再參加《賞您睇》，即可獲贈100枚on.cc coins！



3.新聞密密睇 多睇多賞

每睇一篇即時新聞，撳一撳文尾的「金幣」儲分按鈕，即賺4個on.cc coins！每日最多贏取120枚！



註：

活動受條款及細則約束。