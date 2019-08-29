精緻紙旗傳愛　東華三院服務市民人生每個階段

一面紙旗既可以籌款助人，亦可以宣揚關愛訊息。東華三院今年的賣旗日會於8月31日舉行，該院繼續夥拍人氣插畫師Hello Wong設計紙旗，內容以服務使用者為主角，展示該院的服務在主角人生不同階段都可提供適切的幫助。東華三院希望透過特色的「吸睛」紙旗介紹多元化的服務外，亦鼓勵市民為善不甘後人，買旗傳愛，加強其社會服務的發展，讓更多有需要人士受惠。



東華三院賣旗日為全港性的籌款活動，今年主題為「買旗‧傳愛‧人人參與」，希望宣揚「守望相助」的訊息。該院自4年前開始邀請本地年輕插畫師為每年的紙旗「大變身」，藉新穎的設計吸引市民的注意及引起年輕人的共鳴。今年的4款紙旗設計分別有「嬰兒旗」，展示主角於東華三院的醫院出世；第2款是「求學旗」，主角就讀於該院的學校；第3款是「父母旗」，主角長大後成家立室並育有孩子，透過該院家庭服務中心的社工指導，提升親子關係；最後一款是「老友旗」，年紀老邁的主角入住該院的院舍，得到護理員的悉心照顧。



東華三院主席蔡榮星博士表示：「今年的紙旗設計凸顯本院以服務使用者為本，讓市民感受到東華三院陪伴市民走過人生每段路。」蔡主席指籌到的善款將全數用於機構的社會服務發展，其中包括支援社會企業的發展、家庭服務、青少年服務、安老服務等，所以需要廣大市民的支持，讓更多人士受惠。



蔡榮星主席續指，近年該院積極進行品牌推廣工作，並於不少活動及服務加入新元素，如傳統的賣旗日過去數年加入不少創新點子，以吸引年輕人的參與，培養他們行善助人的習慣，將善業薪火相傳，同時亦促進該院與時並進。



插畫師Hello Wong表示，今次已是第3年與東華三院合作，經過這些年的合作對東華三院的服務多了認識，「今年以奪目的顏色和畫風設計紙旗，希望自己新穎的設計可吸引更多年輕人的注意，宣揚關愛助人的訊息。」



東華三院自2002年起引入商業營運模式，創辦多元化的社會企業。現時該院共有25個社會企業，創造逾千個在職培訓及就業機會，其中以食品製造及餐飲業務為主。蔡榮星主席表示，「在本年度，我們將整合各相關項目，以提升營運效率和擴展業務範圍，藉以創造更高的社會效益，為殘疾人士提供更多就業機會。」蔡主席堅信殘疾人士同弱勢社群應享有平等的工作機會，他們亦可發揮所長，回饋社會。該院屬下社企CookEasy（煮餸易）主要提供有營餸菜包製作及送遞服務，成立宗旨除為殘疾人士提供就業機會，亦希望讓忙碌的都市人可輕易享用健康美味的「住家飯」。



「我哋要負責切嘢、準備食材同餸菜包，喺度做嘢好開心，又識到朋友！」文裕和珊珊分別在CookEasy工作了8年及約3年，談起工作時都面露笑容。「佢哋工作表現都好好，每個人有唔同長處，例如文裕比較多才多藝，咩崗位都可以勝任，而珊珊就非常細心，好似磅食材咁，一定冇多冇少。」CookEasy業務經理崔偉雄表示，社企能幫助殘疾人士自力更生，可促進社會共融，除此之外，殘疾同事可以互相支持，對提升他們的社交能力都有幫助。



「若希望幫到有需要人士，又想買到Hello Wong精心設計的紙旗，謹記8月31日由上午7時開始可在全港各區，向東華三院的義工買旗啦！」

