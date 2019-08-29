修例風波：學生如罷課　中學校長會將聯絡家長

反修訂《逃犯條例》風波持續，有學生組織擬在下月2日起「罷課不罷學」兩周。香港中學校長會主席鄧振強今(29日)出席電台節目指，所有學校不會罷課，亦致力維持運作正常。根據教育局指引，若學生請假罷課，需提交家長信，校方會聯絡家長，反映不支持罷課的立場，以告假方式處理。



對於開學後校內或會有爭拗及欺凌情況出現，鄧相信有警員子女就讀的學校要提高警覺，希望學生明白學校是教育機構及學習的地方，而非政治辯論場所，學生要互相尊重。至於會否懲罰欺凌者，鄧稱校方會用分析、調解及訓導等處理。



香港心理學會臨床心理學組主席鄭寶君於同一節目表示，不主張任何涉及暴力的行為，提醒應留意施虐者行為背後的訊息及情緒。香港社會服務聯會業務總監黃健偉相信，社會正面對前所未見的精神健康問題，新學年每間中學將有兩名社工，跟進師生精神健康。



教育界立法會議員葉建源在另一電台節目說，若學生經成熟思考後選擇罷課，校方應尊重，又提醒擬罷課的學生要有心理準備面對不同結果，例如或會被視為曠課等，又提醒教師要專業，不應歧視警員子女。