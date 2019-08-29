搶東方記者手機　嘉道理農場董事涉盜竊押10月再訊

東方報業集團記者去年採訪嘉道理農場外一宗女職員意外時，疑遭農場執行董事薄安哲阻撓，他更涉搶走記者手機並「刪相刪片」，因而被捕，被控一項盜竊罪，案件今(29日)在粉嶺法院提堂，應辯方要求毋須答辯，案件押後至10月17日再訊，以待辯方考慮答辯方向。

59歲英籍被告薄安哲，英文名為Andrew Bowden Brown，控罪指他於去年9月27日，在大埔嘉道理農場暨植物園入口外，偷竊一部屬於東方報業集團有限公司的手機。

事發於去年9月27日，東方記者駕車駛經林錦公路近嘉道理農場時，發現大批消防及救護員搶救被鐵閘壓傷的嘉道理農場女職員，遂前往採訪，突然有一名外籍男子走近企圖阻礙記者採訪。記者未有理會並繼續採訪，該男子突然出手搶走記者手上手機，並無視記者提出交還手機要求，而記者改用另一手機拍攝時，又再伸手阻擋鏡頭，一度返回嘉道理農場內。

警員接報到場了解後，要求有關人士交還手機，一男一女嘉道理農場職員將手機交回，但手機被搶走前所拍攝的多張相片及數條短片已被刪走。