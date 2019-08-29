嫌首飾店男老闆肥又醜　精神分裂婦認潑鏹且擬再潑

患有精神分裂症的26歲無業女子吳麗芳，聲稱覺得賣手鐲給她的首飾店老闆「又老又肥又矮又醜」，故向他淋潑鏹水致視力受損。其後她覺得老闆不夠傷，遂於大半個月後再到商場企圖再向該老闆淋鏹水，商場職員發現她形迹可疑報警，警方在她身上發現鏹水。吳今早(29日)於高院承認有意圖而淋潑腐液及企圖淋潑腐液兩罪，法官索其最新的精神科醫生報告及背景報告，押後9月23日判刑。

被告過往有多次案底包括店舖盜竊及襲擊罪，據悉其襲擊案底同樣涉襲擊陌生人，被告於2017年聲稱誤會一名女子是早前撞到她的人，因而掌摑及打她，後被判緩刑。法官指根據被告早前的精神科報告指她有幻覺並患上精神分裂症，曾接受精神治療，故要再取最新報告以理解是否適合判處醫院令。

案情指去年4月12日，被告穿黑衣戴黑口罩到西九龍中心一間首飾店，拿出一樽液體潑向年約50多歲男老闆的臉多次後逃去，而老闆感到臉部灼熱及痛楚，衣服被灼爛，送院後證實雙眼上皮、眼角膜及結膜均有化學灼傷，留院4天。至同年5月6日，戴黑口罩的被告再到涉案店舖附近徘徊，商場職員起疑，並認出她與早前被閉路電視拍下淋腐液的女子相似，遂報警，警方拘捕被告並揭她攜一樽液體，化驗證內含32%濃度的鹽酸。

被告在警誡下承認早前犯案及企圖再次潑腐液，她向警方解釋因覺得老闆「又老又肥又矮又醜」，她曾在該舖買手鐲，老闆稱會帶來好運，故她對老闆留有印象。首次向老闆淋鏹後發現其傷勢太輕，故於大半個月後打算再向他淋腐液。受害人今年5月的醫療報告顯示其視力輕微受損。