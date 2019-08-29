箍頸掌摑鐵通打頭　夫婦認襲擊兩親女候懲

一對夫婦在家中虐打兩名分別12歲及18歲的女兒，包括用鐵通打頭、皮帶箍頸、出手捏頸及掌摑十多巴等，而起因不過是女兒偷錢、偷食雪櫃內的鴨肉、多買了一箱啤酒等小事。該對夫婦一同被控一項故意襲擊致兒童受損害罪。男被告另被加控一項故意襲擊致兒童受損害罪、及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今天(29日)在西九龍裁判法院提堂，兩人均承認全部控罪，裁判官押後案件至9月19日，以便取得被告的感化報告，被告繼續保釋。

兩名被告分別是49歲蕭姓地盤男工人及48歲林姓女侍應。他們一同被控於去年2月某日在他們的公屋住所內虐待12歲的幼女，男被告另被控於去年9月8日在家中虐待幼女及襲擊18歲的長女，造成長女受到實質的身體傷害。

案情指，去年2月幼女偷錢被發現後，男被告掌摑幼女和捶打她的腹部，更用皮帶箍幼女頸，女被告捏幼女頸。去年9月8日，男被告不滿幼女偷食雪櫃內的鴨肉，掌摑幼女十多下，而他見長女買了兩箱啤酒後，不滿她未有按他吩咐只買一箱啤酒，便掌摑長女和用鐵通打她的頭，使姊妹身上都有多處肉眼可見的傷痕。長女到醫院求診時，由醫生發現受虐，並轉介給社工，社工報警處理。警誡下夫婦承認在憤怒下犯罪。

辯方求情指被告夫婦嘗試盡一切可能去修補與女兒的關係，並呈上幼女求情信，指女兒對事件態度已經改變，並向正面方向邁進。