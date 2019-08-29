男廚冒警性侵三女網友囚6年　官斥處心積慮犯案

廚房工人被指在前年冒警性侵犯3名女網友，被告梅錦添於今年6月被裁定一項企圖強姦及一項俗稱「雞姦」的未經同意下肛交罪成，高院法官今(29日)判他兩罪合共監禁6年。

本案被告於6月被定罪後，法官決定先為案中2名事主索取創傷報告，押後至本月初聽取辯方求情，再押至今天判刑。法官表示，被告用網上交友平台認識案中事主後，為贏取她們信任而冒認警務人員，明顯是處心積慮、有計劃地犯案。成功約得企圖強姦罪的事主Q外出後，竟在街上強行拉Q上時鐘酒店，雖然被告最終在未強姦Q前停止，但此經歷已對Q造成嚴重影響。

至於雞姦控罪方面，法官同樣指被告是處心積慮犯案，該案事主R在多次拒絕出來見面後，被告仍鍥而不捨，最終騙到R的信任赴約。雖然R同意與被告作陰道性交，被告卻突然強行要肛交，完事後更罔顧衞生再與R作陰道性交，令R事後陰道發炎。

綜合所有因素後，法官最後決定以3年半監禁作為企圖強姦罪的量刑起點，雞姦罪的量刑起點則為4年半。法官指本案並無任何減刑因素，最後兩罪分別判監3年半和4年半，其中2年刑期同期執行，故兩罪最終的總刑期為6年。