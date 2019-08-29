每日一片：偷鞋賊出沒！　紋身男走廊連環擸波鞋

偷鞋賊出沒，注意！一名紋身男接連偷取住戶擺放走廊的波鞋，期間更猖獗至以環保袋盛載多對波鞋。有住客不甘損失，將天眼片段上載網上「緝兇」，不過竟惹來網民嘲笑，形容是咎由自取。

事主將兩段閉路電視片段上載Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」，又貼文稱：「偷鞋賊出未！注意」、「你已經唔係第一次」。首段片段事發於上周四（22日）傍晚6時許。一名年約30歲，上身赤裸的紋身男從後梯走到一個單位門口，隨即狂摷擺放門口的一個鞋架。紋身男先從鞋架取下行李箱及綠色環保袋，然後將多對波鞋一一放在地上挑選，甚至將波鞋放在腳邊，似要量度尺寸是否合適。最終挑選多對「啱Size」波鞋，就地取材，全部放入環保袋便孭走。

第二段片段則發生於昨日(28日)早上11時許。同一名紋身男穿人字拖再次出現，這次他一身出身「出街look」，隨手拎起一對波鞋便往後樓梯離開，動作非常熟練，十足去街前先揀鞋。

有網民質疑紋身男，「有咩驅使你偷男人鞋」、「無對值錢...咁都偷」、「着過都偷，有戀物癖？」不過亦有網民質疑住戶本身亦有問題，「鞋子可以放在門口？」「乜你覺得放鞋喺走廊係無問題？」甚至指住戶「霸佔公共空間」，被偷鞋亦是咎由自取。