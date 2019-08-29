修例風波：爆眼少女拍片譴責政府及警隊　卑微願望不再有人受傷

爆眼少女在片段中戴上太陽眼鏡及口罩，右眼以紗布遮蓋。(黃仲民攝)

由網民組織的民間記者會今(29日)召開第8次記招，主題為「門內假對話 門外真開槍」。民間記者會發言人表示，特首林鄭月娥上周稱要建構對話平台，但剛過去的遊行示威，警方卻出動水炮車、真槍實彈對付示威者，認為是「假對話、真開槍」。

記者會播出在8月11日尖沙咀警署外爆眼的少女所拍攝的短片，她戴上太陽眼鏡及口罩，右眼以紗布遮蓋，以受害人身份譴責港府和香港警隊，指政府及警務處處長縱容警隊傷害市民，呼籲警隊停止傷害市民的行為。她又指自己有一個卑微願望，希望不會再有示威者在運動中受傷及被捕。

另外，記者會邀請3名曾與政府對話的人士出席，包括曾在清拆皇后碼頭及利東街重建項目與政府對話的馮炳德、在佔中時與政府對話的香港專上學生聯會時任代表梁麗幗及岑敖暉。岑敖暉表示，2014年學生代表與林鄭月娥對話，政府是藉由對話「搞散、分化」當時運動，認為香港人不會再重蹈覆徹。他表示，當時已有解放軍進城「血洗金鐘」傳言，散播恐懼，期望運動瓦解。

岑認為，對比5年前及現在，政府態度類似，如當年提出「回應運動的功課」就是建議成立吸納青年的對話平台、撰寫民情報告等。他認為林鄭邀請對話有前設，除非政府實踐「五大訴求」，否則舉行任何與社會精英的對話仍是沒有意義。

馮炳德表示，在天星碼頭保育事件，林鄭當時願意到皇后碼頭對話，惟政府對話有前設。他引述當時林鄭指，「假如不遷不拆，政府係做唔到」，當時指會原地重置，但現時在碼頭仍未見碼頭縱影。