修例風波：改員工守則倡「篤灰」　國泰辯稱舉報欄非新增

因管理不善在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近期解僱多名參與及支持反修訂《逃犯條例》示威的員工，被外界批評製造白色恐怖。消息指，國泰修訂《員工行為守則》(《守則》)及設立「舉報欄」，鼓勵員工「篤灰」。國泰航空回覆表示，《守則》一直有關於「舉報」章節，目的鼓勵員工主動提出可影響安全及保安的潛在事宜。

消息指，國泰昨(28日)向員工發出修訂版《守則》，又設立「舉報欄」，鼓勵員工舉報違規行為，又指舉報資料將會保密，保障舉報者安全。

國泰表示每年檢討和修訂《守則》，並概述了國泰預期員工的基本業務行為原則，及力求時刻處事公正、合乎道德情理、維護航空安全及質素的承諾。《守則》涵蓋多個範疇，包括工作場所的互相尊重、人權、環境、健康及安全、利益衝突、採購規範、賭博、酒精及藥物、公司財產、保密內部資料、知識產權等。

國泰表示，《守則》中「舉報」的章節並非新增項目，又指國泰致力營造合適的工作環境，以鼓勵員工主動提出可影響安全及保安的潛在事宜，並提供充份的保護。