修例風波：民陣遊行或有人乘機違法　警指倘批准是不負責任

民陣申請後日(31日)舉辦反修例集會及遊行，遭警方反對。港島總區指揮官郭柏聰今午(29日)在記者會表示，主辦單位申請在遮打花園集會，遊行到西區警署外，人數2000至5000，經風險評估、公眾安全及秩序等考慮，今早已發反對通知書。

他指，警方情報搜集顯示，近日網上吹噓8月31日當天為「死線」，種種迹象顯示當天的公眾活動會被有心人藉此機會違法，破壞公共秩序及安全行為，危害參與人士、記者、無辜市民及警員的安全，警方不能姑息生產危機的公眾活動，若草率允許此活動，是不負責任。

郭提到過去兩個月市民參與的和平遊行集會，當中出現的暴力衝擊手法愈演愈烈，又與其追求的訴求無關，暴力示威者亦拆欄堵路、圍堵政府設施，用磚頭攻擊警員，且有用致命武器，大規模用汽油彈、削尖的鐵支，令和平示威者有生命安全危險。這些暴力示威者已混入和平示威，甚至可能在和平集會上，他們有機會做出違法事情威脅和平理性的市民。

警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚(28日)美孚荔灣道有人貼寫有意見的便條，與他人爭執，演變成打鬥，警方以普通襲擊、公眾地方打鬥等罪名，拘捕3名介乎43至54歲的男子，他們仍被扣查。昨晚約有20人包圍位於紅磡的西九龍交通部行動基地，以雷射光照基地內警員，警方採取驅散，在民泰街拘捕4名介乎19至23歲的男子，涉非法集結、藏有攻擊性武器、藏有失效身份證等罪，他們仍被扣查。

此外，警方昨就6月9日非法集結、6月26日包圍警察總部事件中非法集結、8月13日在機場非法集結等事件，拘捕多8人。

謝又指，留意到網上針對警員的起底行為，演變成針對他們子女，包括有人提出伏擊、淋油等惡意行為，警方嚴厲譴責此等不負責任行為，近月至今累計有1662名警員及親友的資料遭不當公開，警方亦自7月2日開始，拘捕16至40歲的15男4女。

對於公眾有疑慮指警方有否把港人的身份資料交予境外執法機關，警方強調沒有把過去兩個月因公眾示威活動而被紀錄資料的港人資訊交予任何境外執法機構。

被問及一名右眼疑被警方布袋彈射傷女子的情況，謝振中指得知該女子已出院，並指曾經院方聯絡她以取得更多細節，但未獲回覆，現已透過法庭程序以取其相關傷勢報告。