修例風波：楊潤雄指如教職員參與欺凌　必嚴正跟進

修訂《逃犯條例》的風波持續，教育局局長楊潤雄今(29日)在跨部門記者會表示，有組織鼓吹罷課作為政治手段，有人在網上不負責任地散播仇恨，攻擊不同政見的人士和警隊，慫恿別人欺凌他們的子女，作為成年人，應嚴厲譴責和防範任何威脅學童安全的企圖。

他表示，教育局和學校對校園欺凌零容忍，如有學生參與欺凌，學校須加以輔導。若有教職員參與欺凌，學校須採取紀律行動，教育局必定嚴正跟進，並因應情況懲處，包括考慮涉事人員是否適合繼續擔任教育工作。

對於教育局發出的指引建議教師以「不知道、不理解」，回答學生對近日社會議題的問題，楊指該部分列於指引中的附件，是有關師生如何處理情緒，如教師在課堂上可與學生尋找資料、問其他人士。他又指，由於政治事件可能是發展中及出現資訊不全面的情況，建議回應「不知道、不理解」是抒發及減輕老師的情緒壓力。

至於官媒發表評論文章，批評教協成為鼓吹「反中」、「反政府」幫兇，楊認為教協應反思為何別人會有此想法，又指學界普遍是反對罷課，教協應考慮是否也要明確表明反對。

對於有市民因在社交網站發表反修例言論被解僱，同場的勞工及福利局局長羅致光表示，勞工處會主動接觸僱主了解員工被解僱情況，亦有跟進近日事件，暫未有收到投訴。