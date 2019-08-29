名校校長畀小學面試貼士　享受閲讀勝精美履歷

直資名校聖保羅男女中學附屬小學今午(30日)舉行明年小一入學申請簡介會。該校校長梁麗美指學額將增加10個至150個，所有申請人均可獲首輪面見，再挑選300個學生接受第二輪面見。校長指會選出享受學習的學生入讀，強調學生應要由「要我學」變為「我要學」。

簡介會中，梁麗美大派面試貼士，指著重學童從小有閱讀習慣，面見時會向學童派發圖書，有學童不願掂書、亦有學童「捽捽捽後不懂揭書」，只習慣使用電子產品；另一種學童每頁書看兩三分鐘，因家長吩附要牢記內容，擔心稍後需要作答內容，但亦有學童看書時會心微笑，真正享受閱讀。

近年著重學童自理能力，梁指曾有家長指出小朋友由早上整理床單、食早餐、返學、晚上開枱食飯以至洗碗一手包辦，「係小朋友定家務助理？」她直言自理能力應指學童年紀能力範圍內可做的事。

另外，有家長為幫子女成功入讀，不惜一擲千金製作精美履歷，甚至報讀面試班，但她指只會接受不多於2頁參考資料，亦不贊成家長附上學童周遊列國相片：「家長假期花時間係仔女身上，但平時有無陪伴呢？」

該校今年再繼續接受網上申請，明日(30日)起接受網上申請，9月6日截止。該校去年接獲4900人申請，競逐140個學額，即平均35人爭1學額。