為民鎚害︰鄭若驊民望持續跌　知恥便應退位讓賢

律政司司長鄭若驊民望自去年初上任以來持續下跌，最新跌至1.75分的「恥辱性分數」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集正要審判鄭若驊，指她若稍為有羞恥之心，早應退位讓賢，而前立法會議員林大輝早前更向特首林鄭月娥建議將鄭若驊下台，直言「七百三十萬人中，可能有七百二十九萬人會贊成」。

早前林大輝獲政府邀請出席關於修訂《逃犯條例》風波的對話平台，他指既然政府承認就修例的解說工作做得不足，按問責精神應當「換人變陣」，而鄭若驊缺乏認受性，換走她亦沒有成本，故應該下台。

被稱為「司底驊」的鄭若驊上任至今超過一年半，但用處成疑，被嘲只能在民調度替其他司局長「墊司底」，之外實不知對香港人有何用處，惟她曾在網誌上自吹自擂，稱「有誠意繼續為廣大市民服務」，奈何為政不在「噴口水」，而是在於有何實績。

鄭若驊把持下的律政司有很多「應做唔做」的例子，例如壹傳媒黎智英前年涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，但律政司拖延超過兩年，連檢控與否亦未能告知，即使東方連同受害記者十四度去信律政司，收到的回覆亦盡是廢話、虛話。此外，鄭還有放生黎智英的「政治黑金案」，而黎參與違法佔領行動（佔中）亦遲遲不檢控，難道鄭口中的「廣大市民」，是僅指「活脫脫一副賣國求榮漢奸嘴臉」的漢奸，以及其反中亂港集團？

漢奸有律政司充當司法保護傘，逍遙法外，繼而用被稱為「爛果報」的《蘋果日報》向年輕人「洗腦」，甚至在修例風波中「搞是搞非」，目前香港已亂了近三個月，卻仍未知道如何解決。惟律政司司長只懂得當「鍵盤戰士」，事實上當初若非「司底驊」修例工作解說不足，又五次開會四次缺席，香港未必會演變成今時今日的「爛攤子」。

讀者欲觀看《為民鎚害》全部內容，方法簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。

另東網推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可揀選普通話配音收看，滿足不同觀眾口味。

安裝「東網」APP