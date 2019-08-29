政Whats噏：智慧燈柱被打殘 何啟明唔畀楊偉雄停計劃

政府早喺7月開展智慧燈柱體驗先導計劃，觀塘同九龍灣等地嘅50支智能燈柱已率先投入服務，但勢估唔到用咗唔夠2個月就被「打殘」，而藍牙發射器供應商亦講明淨係支援呢一批燈柱，咁係咪意味餘下嗰350支壽終正寢呢？身兼觀塘區議員嘅立法會議員何啟明強調唔可以走回頭路，會捉住創新及科技局局長楊偉雄，要求個計劃要繼續做落去，唔畀停。

智慧燈柱嘅智能裝置包括交通管理、氣象監測、空氣質素、定位同網路等，其中收集嘅數據同拍攝車輛嘅功能，可打擊非法傾倒泥頭嘅車輛。對於部分市民仲係擔心私隱問題，政府都承諾會先諮詢再決定啟用部分功能，然而仲有好多人質疑智能燈柱有人臉識別功能，政府不停澄清都冇用。

早前觀塘遊行，其中一個訴求就係要求拆除智慧燈柱，途中有示威者用各種方式破壞智慧燈柱，總共打爛咗20支，有燈柱仲慘遭「肢解」，其中一支誇張到畀人成支鋸咗落嚟，耗資兩億幾嘅智慧燈柱計劃，其中八分一已毀於一旦。

楊偉雄事後大鬧示威者罔顧事實，形容係「香港創科最黑暗一日」，而建制派議員就直斥示威者荒謬。何啟明亦批評有啲人話智慧燈柱用內地品牌組件就會將訊息送去內地，反問咁香港機場空管系統用美國嘅雷神，咁成個南中國空域資訊咪直送美國國防部？直斥不可理喻。

依家智慧燈柱藍牙發射供應商就話董事同僱員受到人身安全威脅，決定停止供應同安裝其他智慧燈柱嘅智能裝置，而創科局都冇晒辦法，睇怕其他嗰幾百支智慧燈柱都凍過水。

何啟明就話政府要搵過另一個供應商都唔容易，但智慧燈柱嘅計劃有必要行落去，事關停咗嘅話香港就會還原基本步，相比外國就更加係大落後，咁啱佢約咗楊偉雄稍後會面，屆時必定捉住佢講個智慧燈柱計劃唔可以停，一定要行落去，否則香港成為智慧城市就變得遙遙無期。