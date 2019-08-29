奪命車禍：新型巴士泵把低車身脆　易被撞爛釀傷亡

「巴士車身基本上一撞就入，同揸電單車無咩分別！」汽車交通運輸業總工會第一副主席張子琦指出，過往的巴士型號，普遍均設有較高的防撞桿（俗稱「泵把」），當巴士撼向前車時，一般都能夠靠「泵把」抵擋撞擊力，防止前車尾架插入車廂。不過，目前新型號的巴士，由於多設有低地台，「泵把」高度亦大大降低。據他了解，現時的「泵把」最高點約為17吋，意味着當巴士撞向前方大型車輛時，尾架不會撞向泵把，反之卻會直插車廂，車長便會首當其衝，容易造成嚴重傷亡。

張又認為，現時的巴士車身主要以纖維板製造，脆弱不堪，形容「淨係可以擋風擋雨！」他又透露，自2017年起曾多次接觸運輸署，要求署方向製造商反映設計問題，惟對方卻一直解釋，指歐洲國家亦有使用同類巴士，惟並無發現安全問題。為此，張促請當局盡快正面回應，加強保障車長及乘客安全，避免同類悲劇重演。

今次已是半年內，發生的第3宗涉及巴士撼前車的奪命車禍。上月18日，一輛前往天水圍的載客城巴，沿青朗公路往元朗方向行駛，經過大欖隧道收費廣場後，懷疑失控撼撞前行一輛貨車車尾，「翻閹」車長送院不治。今年3月4日，一輛967號線城巴在西九龍快速公路進入西隧管制路段，撞向前方「拋錨」貨車釀2死16傷，巴士車頭盡毀。