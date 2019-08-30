政府今起再聘二級私人秘書 料萬人爭300筍工位

入職要求低但晉升機會高的政府秘書職位，今起再次招聘。公務員事務局招聘「二級私人秘書」，只需中學會考五科及格或文憑試考獲五科二級成績即可申請。未計百分之五調薪，起薪點月入一萬五千七百三十五港元，頂薪可至三萬零一百六十五港元，如晉升至「高級私人助理」，頂薪點更達八萬五千七百多港元。據悉，今次招聘空缺約三百個，由於去年反應熱烈，工會預計至少一萬人申請，競爭激烈。

政府自一九九八年起停止招聘二級私人秘書，去年恢復招聘四百人。消息指新血未足以填補退休潮，故今年再招聘。政府秘書職系分為五個職級，目前編制約有一千八百一十七人，最基層為「二級私人秘書」，有九百六十三人；「一級私人秘書」有七百零六人；「高級秘書」有一百零七人；協助政策局局長、常任秘書長及首長級官員的「私人助理」有三十五人；協助特首、司長及法官的「高級私人助理」有六人。

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指，二級私人秘書的入職要求低，只需中學會考五科及格或文憑試考獲五科二級成績，毋須工作經驗，符合條件可獲安排技能測試，第二輪面試將考應徵者臨場應對、對時事及政府架構的認識等，因要服務首長級第二級(D2)或以上官員，政府重視應徵者的英語水平及行為操守。

他指，以往應徵者額外懂得速記及聽覺打字，通過技能測試可加分，但因去年僅數人應考，今年將取消該兩項測試。技能測試包括中英文打字，每分鐘分別要達到廿字及五十字，並要考辦公室常用軟件，打字數目雖不多，但因打錯字扣分，應徵者可向有開辦相關面試課程的機構了解考試模式。