政府今起再聘二級私人秘書 料萬人爭300筍工位
2019年08月30日 00:01
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二級秘書入職條件只需中學會考五科及格或文憑試考獲五科二級成績。
入職要求低但晉升機會高的政府秘書職位，今起再次招聘。公務員事務局招聘「二級私人秘書」，只需中學會考五科及格或文憑試考獲五科二級成績即可申請。未計百分之五調薪，起薪點月入一萬五千七百三十五港元，頂薪可至三萬零一百六十五港元，如晉升至「高級私人助理」，頂薪點更達八萬五千七百多港元。據悉，今次招聘空缺約三百個，由於去年反應熱烈，工會預計至少一萬人申請，競爭激烈。
政府自一九九八年起停止招聘二級私人秘書，去年恢復招聘四百人。消息指新血未足以填補退休潮，故今年再招聘。政府秘書職系分為五個職級，目前編制約有一千八百一十七人，最基層為「二級私人秘書」，有九百六十三人；「一級私人秘書」有七百零六人；「高級秘書」有一百零七人；協助政策局局長、常任秘書長及首長級官員的「私人助理」有三十五人；協助特首、司長及法官的「高級私人助理」有六人。
香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指，二級私人秘書的入職要求低，只需中學會考五科及格或文憑試考獲五科二級成績，毋須工作經驗，符合條件可獲安排技能測試，第二輪面試將考應徵者臨場應對、對時事及政府架構的認識等，因要服務首長級第二級(D2)或以上官員，政府重視應徵者的英語水平及行為操守。
他指，以往應徵者額外懂得速記及聽覺打字，通過技能測試可加分，但因去年僅數人應考，今年將取消該兩項測試。技能測試包括中英文打字，每分鐘分別要達到廿字及五十字，並要考辦公室常用軟件，打字數目雖不多，但因打錯字扣分，應徵者可向有開辦相關面試課程的機構了解考試模式。