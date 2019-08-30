為同學升中鋪路　大埔區有小學推7招提升英語學習環境

升中是整個學習階段一個重要部分，為提升學生英語水平，盡快適應升中課程，位於大埔區的三水同鄉會禤景榮學校斥資150萬元，於新學年推出7項新招，包括率先在小一、二的所有術科如音樂、體育及藝術，改以全英語教學；高年級則於小四開始，數學及常識科部分單元改以英語授課，期望打造學校成為區內首間津助英文小學。

校長李小寶從事教育逾20年，在小學任教英文，2年前於禤景榮學校升任校長。李的兒子早年就讀直資小學，她欣賞直資校的理念及彈性教育課程；加上有小學畢業生反映，升中後難以適應中學以英語為主的教學語言，因此她一直考慮如何在政府資源下，為基層學生提供更理想的學習英語環境。

李表示，學校一直有不少常額教師空缺，她的目標是聘請有特別教學經驗的教師「專科專教」，即體育、藝術及音樂專科畢業的教師只教該科目。除此之外，她亦計劃在編制以外，額外增聘最少6名以英語為母語的外籍教師，新學年預計有5人加入。

新學年學校將為小一及小二生增設由外籍教師主持的「早讀課」，一周3天講35分鐘的英文故事，2個年級的術科亦會改以全英語教學；而小四及小五兩個科目部分單元以英語教學，在整個課程內會加插英語筆記及工作紙，加強學生升中銜接。李又指，為訓練學生的中、英文說話技巧，會讓學生嘗試提交朗讀篇章、英文說故事等的「語檔及視像功課」。

李表示，區內不少幼稚園畢業生的英語水平不俗，有能力接受更多元的課堂及活動。不過，由於學習差異大，學校會按學生水平分班，水平高的學生有更多閱讀及增潤課堂，水平不佳的學生則會補底。