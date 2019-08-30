修例風波：次季食肆收益全線下跌

本港飲食業是人力市場溫度計，市民願意消費及訪港旅客增加，飲食業座無虛席，但反修例風波至今，廿多個國家對本港發出旅遊警示，旅客卻步及市民減少消費，結業裁員不絕。根據統計處資料，今年第二季食肆總收益價值的臨時估計只有二百八十七億元，較去年同期下跌百分之○點四，其中中式餐館、非中式餐館及酒吧總收益價值均按年下跌，分別下跌百分之二點一、百分之一點六及百分之四點四。

飲食業聘用超過廿五萬名僱員，統計處早前公布今年五至七月失業數據，失業率及就業不足率分別為百分之二點九及百分之一，失業率更是自去年二月至四月以來首度上升，其中膳食服務的失業率最嚴峻，錄得最大按年升幅，由百分之四點三增至百分之五。零售、住宿及膳食服務業是失業重災區，失業人數及失業率分別達二萬七千五百人及百分之四點三。

飲食業職工總會主席郭宏興指，單是今年七至八月已收到十多間酒樓食肆結業，約二百名員工求助，是工會多年來首次遇見，亦有酒樓放無薪假及減少聘用散工，以控制成本。今年三月全港私營機構職位空缺達七萬六千八百多個，其中餐飲服務業佔一萬二千多個。

雖然統計處未有公布反修例後的職位空缺數目，但根據勞工處互動就業中心現時資料顯示，飲食業職位空缺約有四千七百多個。