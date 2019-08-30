東方日報A1：旺角酒家東主失聯　60人遭拖糧200萬元

反修訂《逃犯條例》觸發各區示威暴力衝突無止境，嚴重打殘香港經濟百業蕭條，酒樓更出現骨牌式倒閉，位於旺角的一間海鮮酒家昨日突然結業，東主失聯，逾六十名員工頓成失業大軍，更慘被拖糧、遣散費及假期工資約二百多萬元。香港餐飲管理協會會長楊位醒直言，近期遊行示威對飲食業造成重大打擊，比沙士時期更慘重，今年暑假餐飲業生意額比去年同期下跌兩至三成，現時有近廿間酒樓面臨結業。他認為若示威情況持續多兩至三個月，預期出現更大規模的倒閉潮。

反修例風波持續，零售市道大受打擊，酒樓業過去兩個多月因客量大跌而「蝕到入肉」。位於廣華街的新昇海鮮酒家昨日突然結業，不少茶客摸門釘，據記者所見，酒樓門口張貼有一張通知書，申請人於本周一向土地審裁處申請，要求收回上址處所的空置管有權，即要以交吉方式收回酒樓所佔的處所。中午約十二時，酒樓於Facebook專頁發布貼文，指感謝食客對酒樓多年的支持，留言︰「再見，有緣再聚。」

協助失業員工的社區前進旺角南社區幹事朱江瑋指，該酒樓開業三年，東主前日下午通知店長，聲稱因業主收回舖位，經營至昨晚飯市。不過，約卅名員工昨晨到酒樓上班始知結業消息，細看酒樓外張貼的收樓通告，得悉因欠租而被收回舖位，而且店長亦聯絡不上老闆。朱又指，該酒樓老闆未向員工發放本月工資，連同遣散費及假期工資等，估計涉及約二百多萬元。

現時有逾六十名員工受影響，昨午紛紛到勞工處求助，追討欠薪及遣散費。有員工坦言，自今年六月反修例示威活動開始後，酒樓生意下跌至少三、四成，而東主自上月起已不用自動轉帳出糧，改用支票出糧，但未料酒樓突然落閘關閉。

他又指，由於業內生意慘淡，擔心難找到新工作，感到無奈又徬徨。有作為家庭的經濟支柱的員工嘆謂：「手停口停……成家人生活都唔知點算？」有員工透露，同事的兒子僅六個月大，妻子又入院，情況淒涼。另有員工指百業蕭條，轉行也是難事，恐怕要失業一段長時間。勞工處發言人回應指，已知悉有關事件，正跟進了解情況。

業界不景氣逃不過結業裁員厄運，楊位醒指出，近期示威遊行影響本地市民飲食消費習慣，中式酒樓生意大跌，以前茶客人均消費約一百四十元，但現時已降至七十元。本地客量及消費力大減之際，事件更影響自由行遊客來港飲食消費的意欲，反而食材價格不減反升，業主又不減租金，導致利潤大減。

現時酒樓為縮減開支，大部分會先裁減臨時工以解燃眉之急。他寄望九月酒樓旺季，社會盡快平靜，冀可挽救餐飲業生意。

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