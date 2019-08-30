你要知：眼皮跳不停竟係中風先兆？專家教你點護眼

眼皮跳人人都試過，更有人與運程拉上關係，事實上眼皮跳是給予身體的信號，及早注意不但可改善健康問題，更有機會救回一命。

坊間流傳「經常眼皮跳=中風」的說法，眼科專科醫生余珊解釋，「眼皮跳只是眼輪肌不自主地跳動，未必全因是中風所致」。眼皮跳的原因分為良性及病理性兩種，良性的眼皮跳大多與睡眠不足、精神緊張、飲食不均衡又或食用刺激性食物有關，一般只會造成上或下眼皮跳動，並且會於短時間內回復正常。

至於病理性眼皮跳，有機會是因為腦內腫瘤或血管瘤壓住控制臉頰肌肉的第7條神經所致。患者眼皮跳的同時，伴隨而來是額頭肌肉及嘴角跳動等症狀，嚴重者甚至會有頭痛及耳鳴。另外，不少高齡人士在「三高」影響下，腦血管收窄影響神經系統導致中風。大多患者會不自主地眨眼，嚴重者有機會不能張開眼，若出現此情況，就必需盡快求醫！

除了健康因素外，大多數人眼皮跳都是因環境因素引起。余指，曾有病人使用含防腐劑眼藥水後，引致敏感性結膜炎，不但使眼睛痕癢，更令眼皮跳不停。眼乾及睫毛倒插等亦有機會導致眼皮跳。有效方法是勿亂使用含防腐劑的藥水，同時減少飲用咖啡等刺激性飲品，減少電解質失調而造成的臉頰及眼周肌肉不自主跳動。

另外，有人建議長時間使用電腦、手機後，可以「健眼操」紓緩？余指「健眼操」並沒有科學根據，「深近視或視網膜薄人士，做太多更會增加視網膜薄脫落危機。」而紓緩眼睛疲勞最有效方法就是休息。另外，每使用電腦20分鐘就應觀望遠景或閉眼休息，以保持眼周肌肉放鬆及滋潤角膜，亦可以攝氏約40度的濕毛巾暖敷眼睛10至15分鐘。