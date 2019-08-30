修例風波︰官媒指暴力示威行為衝擊一國兩制底線

香港反修訂《逃犯條例》示威衝突不斷，內地官媒周五（30日）再發表評論，指持續的暴力亂象令香港面臨回歸以來最嚴峻局面，「一國兩制」原則底線更不斷被挑戰，國家主權、安全和發展利益受到威脅。文章又指，當前在香港發生的「暴」與「亂」，是對一國兩制原則底線的嚴重衝擊。

文章提到，兩個多月來，香港「反中亂港」勢力和一些激進分子以「反修例」為幌子挑起事端，大肆進行各種亂港活動，暴力行為不斷升級，包括衝擊立法機關和包圍中央駐港機構，撕毀焚燒基本法到侮辱國徽國旗。評論指︰「暴徒在其背後勢力的策劃指揮下已不只是要癱瘓香港、癱瘓特區政府，矛頭更直指『一國兩制』、直指中央。」

文章指，「反中亂港」頭目頻頻接觸西方政客和駐港「外籍人士」，毫不遮掩地向西方反華勢力求保護、求資源、求指示；亦充分顯現「反中亂港」分子勾結外部勢力，有組織和預謀通過製造社會動亂，企圖通過製造香港亂局來牽制整個中國，想將「顏色革命」滲透到中國內地。

評論指，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許。文章最後指出，觸碰、挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動必被依法追究、予以懲治。