探射燈：填料庫延期關閉　議員轟出爾反爾

方國珊建議將用於機場三跑工程所設的填料庫，改設於機場附近。

將軍澳第137區臨時填料庫原定去年底關閉，土木工程拓展署卻要求延長臨時填料庫運作至2023年。有區議員直言對決定感到憤怒，擔心政府日後再度出爾反爾。

佔地逾100公頃的填料庫，是政府由2002年以臨時撥地形式劃作填料庫之用，政府曾應區議會要求計劃於2018年12月31日關閉，惟去年9月時卻突然建議，將填料庫再次延期5年，並承諾最快在2024年逐步釋出填料庫土地作房屋、商業及其他長遠發展。

西貢區區議員方國珊對決定感到憤怒，亦擔心政府屆時會再次出爾反爾，令到填料庫關閉變得遙遙無期。她認為填料庫是現成的起樓「靚地」，不明白為何不發展作新市鎮以解市民「上車」的燃眉之急。她又指，區內居民每天忍受逾千架次泥頭車進出的滋擾，填料庫發展卻一再拖延，建議將為機場三跑工程所設的填料庫，改設於機場附近，早日將相關土地騰空發展住屋。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！