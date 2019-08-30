探射燈：地區性配套　可助小型工程棄廢料

政府2005年起實施建築廢物處置收費計劃，惟不少小型工程承判商為節省泥頭車運輸費及聘用承辦商費用，寧願在街上亂丟，甚至租車將廢料載到偏遠地區非法棄置。有業界建議增加處理建築廢料的地區性配套，有系統地建立回收網絡以改善問題。

根據指引，承辦價值100萬港元或以上工程合約的承建商須向環保署開立專戶，運送建築廢料到政府公眾填料接收設施；100萬港元以下者亦可開設戶口，或聘請合資格承辦商處理，而公眾填料費、堆填費及篩選分類費均於2017年時曾大幅加價，堆填費和公眾填料費加幅達60%。

「小型工程真係無王管，啲人簡單屋企幾萬蚊裝修吓，真係唔會又搵泥頭車又搵泥夾，仲要下下走去屯門、將軍澳。」香港泥頭車協會總幹事陳三才認為，政府的強制規管門檻太高，市民進行小型家居裝修後處理廢物多有不便，建議於各區設置社區廢物回收站，收集小型工程的建築廢料，當廢料儲存至一定分量，如達到10噸時，再一次過運往公眾填料接收設施。

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