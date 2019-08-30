探射燈：周街垃圾山　環保署扮盲

建築廢物亂棄氾濫，九龍城有掘頭路近月成為非法傾倒建築廢料新黑點；旺角、太子多個黑點有建築廢料棄置；青衣天眼盲點位兩旁堆滿建築廢料，甚至霸佔行車路。環保署自詡建築廢物黑點大為改善，立法會議員批評全屬自吹自擂，促署方及早檢討現行監察機制。

近月九龍城石鼓壟道近公廁的一個死角位垃圾堆積如山，情況持續近5個月，除了影響衞生和發出異味，亦隨時引致消防隱患，居民徐先生曾多番嘗試向食環及巡警投訴不果。上址因石鼓壟道連接太子道東的維修工程被水馬圍封，堆起建築廢料及四電一腦等垃圾；附近卻不見閉路電視或警告字句。附近大廈管理員劉先生指，有居民曾投訴，但未見政府部門處理。

環保署列有非法棄置建築廢物的黑點名單，數目由2017年3月的70個，減少至現時的26個。惟不少黑點實際情況仍未改善，太子大南街黑點有5個大麻包袋的建築廢料，公然堆放在警示橫額前；旺角登打士街和渡船街交界亦有多達10數袋建築廢料，正對着旁邊燈柱上的天眼鏡頭。

青衣青尚里黑點裝有攝錄鏡頭，建築廢料轉而棄置在沒有安裝天眼的青尚路，400米長的路面兩旁均有非法棄置建築廢料，更一度霸佔行車路，當中有近10桶寫有「硅油」字樣的大膠桶，溢出黑灰色的不明液體。

立法會議員陳恒鑌批評，環保署的黑點改善工作全屬自賣自誇，加上環保署收到投訴後只會通知相關部門清理，署方並沒有專責清理的隊伍，而且甚少進行放蛇，相關條例的阻嚇性亦不足，促署方及早檢討。

環保署回覆指，過去3年只接獲1宗有關九龍城石鼓壟道非法棄置建築廢物的投訴，相信上址並非黑點。署方至今已於全港約115個地點安裝監察攝錄系統，而在2018年共收到約1790宗有關非法棄置建築廢物的投訴並已作跟進。

根據《廢物處置條例》，任何人在公眾地方及馬路邊棄置廢物，首次定罪最高可被處罰款20萬港元和監禁6個月。根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人從車輛包括貨車、私家車及電單車，將廢物棄置在街道或公眾地方，即屬違法，登記車主可被檢控，首次定罪最高可被處罰款2.5萬港元及監禁6個月。

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