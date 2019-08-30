Dr.東：趴睡可導致眼壓高　患青光眼風險大增

不少都市人都有趴睡的習慣，但可導致眼壓上升，增加患青光眼風險。

不少人愛趴睡，有眼科專科醫生指出，趴睡會導致眼壓上升，患上青光眼的風險亦因而大大提高，尤其是「三高」人士，他們眼底的血管尤其脆弱，若是有趴睡的習慣，容易令視力受損，出現慢性青光眼的機會較高，或有致盲風險！醫生提醒，由於眼壓高是沒有感覺，當出現視力收窄時，已經為時已晚，因此正確的睡眠姿勢十分重要，時刻提醒自己躺平身體睡覺，並用枕頭承托頭部，避免直接壓住眼睛。

眼科專科醫生邱俊源表示，眼壓是眼球內的壓力，維持眼球處於正常狀態，當眼內製造的液體不能透過角膜與虹膜之間的「去水位」排走，眼壓便會升高，正常人體眼壓維持12至22mmHg(毫米水銀柱)，若過眼壓值高於22mmHg便屬於眼壓高。

邱指出，由於日常不易察覺眼壓變化，當出現視力模糊、眼痛等徵狀，及進一步出現視力收窄，便已患上青光眼，此時才懂得保護視力已經太遲。他提醒，患有高血壓、血脂及血糖的「三高人士」較多出現心血管問題，眼睛需要血液供應，若是血液供應出現問題，便會影響神經健康，會增加患上慢性青光眼機會。

邱續稱，趴睡可以說是小時候養成的壞習慣，寶寶在母體時捲著身體，到出生後手腳突然躺開臥睡，令他們驚恐，因此以前有一套醫學理論，建議寶寶趴睡會「冇咁驚」。但後來發現，此行為有機會增加嬰兒意外猝死風險，更有研究指出這個壞習慣足以傷眼。有研究發現，趴睡可使眼壓值高出正常約140%，若是每日趴睡6至8小時，視力受損機會大大提高。

邱又謂，青光眼是「視力小偷」，無聲無色地讓患者失去視力。因此醫學界建議，年過四十歲的市民需定期進行眼睛健康檢查，醫生可盡早發現有高危因素或容易患上青光眼的病人，就可幫助他們及早治療，逆轉病情。治療青光眼一般先用經醫生處方的眼藥水，減低視野收窄情況；若病情沒有好轉，或有需要考慮進行手術。

青光眼手術主要分4種，包括「激光手術」如選擇性小樑整形；「青光眼植入器手術」；「開刀手術」如小樑切除術及導管植入術；以及「冷凍手術」。邱舉例，小樑切除術會在眼球開一小孔，令眼內前房水經小孔排出眼球外，紓緩眼壓。

至於導管植入術將導管植入眼球內，將眼前房水經導管引流排出眼球外，適用於引流手術無效及較複雜之青光眼病例；冷凍手術則主要用於末期青光眼，或多次青光眼手術失敗的病人，以冷凍技術，破壞製造房水的組織，減少房水。

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