網民熱話：新暗黑料理誕生　氣炸壽司敢唔敢試？

壽司大家平時就食得多，但你又有冇諗過食壽司都可以有唔同花款呢？近日有網民突發奇想，將壽司放入攝氏200度氣炸鍋中，製作出與別不同的「氣炸壽司」，引起網民熱烈討論。

網民Legrix Lee昨日（29日）於Facebook群組「Airfryer氣炸鍋分享谷」分享了自己的「新發明」，用超市的特價壽司當作暗黑料理氣炸。貼文笑稱「(攝氏)200度氣炸，咁就唔怕肚痛了」。從貼文附圖可見，壽司除了一些熟食，如蟹柳、熟蛋外，還包括三文魚、蟹籽等，經過氣炸後烹調後，看上去熱氣蒸騰，微微有膨脹的感覺，賣相頗為吸引。事主又留言指試味ok，「噴咗啲油上去，啲飯有少少飯焦」，看得出對「氣炸壽司」相當滿意。

「氣炸壽司」的做法引起網民熱議，有網民感謝事主分享「新食法，搵日試下先，謝謝分享」；有人則調侃「你肯定唔會肚痛」，「會唔會吹走晒啲蟹籽」；有網民則表示早有店舖嘗試「元朗真係有得買炸壽司」。

網民有話說：

Maggie Chan：紫菜仍脆口嗎？

Winnie Tong：我試過隔了兩天的壽司，不是氣炸而是用來做炒飯，點知炒出來是超好食

Kay Kay Fong：已經炸到出神入化，沒嘢可以阻擋到你了

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