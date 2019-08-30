修例風波：官媒斥黎智英等禍港4人幫　沒有好下場

香港修訂《逃犯條例》引發的示威及暴力事件不絕，官媒持續發文點名炮轟「禍港4人幫」的壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁，以及前政務司司長陳方安生，毫不掩飾自己的「漢奸嘴臉」，長期勾結美國等西方勢力，直斥這些叛國亂港分子「火中取栗」，最終只會是玩火自焚。

官媒直斥黎智英等人為「叛國亂港分子」，一面煽動公務員罷工、市民仇警，將青年人推向街頭，在台前幕後充當激進暴力活動的策劃者、組織者和煽動者；一面繼續處心積慮抹黑國家，肆無忌憚攻擊中央政府，已成街頭打手與反華推手之間，最不安分的黑手。

文中亦指，黎智英等人發表的荒謬言論，超越憲法和基本法所保護的言論自由範圍，主觀上有鮮明的分裂國家企圖；又長期勾結西方反華勢力引風吹火，挾洋自重，動輒到國外「告洋狀」、在外國「老闆」面前搖尾乞憐，公然干涉香港事務，甚至求助「洋大人」制裁中國。這些叛國亂港分子自詡愛港，認賊作父、裏通外國，目的就是把香港變成國際博弈的戰場，「變成對抗中央、顛覆國家政權的基地」。

文中直言，任何國家都不會容忍分裂國家的行為，而這些卑鄙行徑，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，妄圖改變基本法確定的中央和特區的憲制秩序，推翻憲法所確定的國家政治體制，已經嚴重危害國家主權安全。對這種數典忘祖的行徑，甚至連他們的族人都覺得蒙羞，直斥「叛國亂港4人幫」的陰險手法，已遭各方聲討，更會被釘在歷史的恥辱柱上，「叛國者，從沒有好下場」。

另有官媒評論文章再次批評美國一些政客接二連三發表涉港言論，對香港事務指手畫腳，粗暴干涉中國內政，甚至公然將香港問題與中美經貿磋商掛鈎，批評美方將中國內部事務與雙邊經貿談判攪在一起，說明這些政客在中美經貿問題上已喪失理智，也暴露了他們搞亂香港進而遏制中國的險惡用心。文中認為，美方的圖謀完全打錯了算盤，「中國決不會拿原則問題做交易，也決不會允許外部勢力插手香港事務」。

文中指出，美國在近期的香港風波中，不僅直接參與策劃暴亂行動，更進行輿論施壓，表面上是美國在支持所謂的言論和新聞「自由」，實質上是強勢營造只符合美國聲音的輿論，是赤裸裸的「媒體霸權主義」。美國政府依靠新媒體的影響力，直接干預他國內政、歪曲事實、煽動仇恨，通過Twitter、Facebook、各大社交軟件等打造輿論霸權，效果較傳統媒體更高效而迅猛。