修例風波：黃之鋒6.21圍警總　承認呼籲其他人士參與

黃之鋒(持咪者)承認有呼籲圍警總，但否認是他策劃。

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭被捕。兩人被拘與6月21日包圍警察總部有關，黃曾於當天呼籲示威者包圍警察總部，多名民主派立法會議員亦前往警總支援。黃其後於6月24日接受電台訪問時，否認策劃包圍警總，但承認有呼籲其他人士參與，至於周庭於示威當日亦有在場。

翻查報道，6.21當日大約早上9時，立法會外聚集約千人，當時未見有具體行動。10時左右，中大學生會會長蘇浚鋒指，學界正與其他民主派組織商討下一步行動，希望召集更多人到立法會。早上11時示威者就搬出水馬及「雪糕筒」等製成路障，佔領夏慤道東西行車線。

大約11時半，黃曾呼籲示威者包圍警察總部，大批示威者轉為步行前往警總，夏慤道人數減少。其後大批示威者在灣仔警察總部聚集，當時另一眾志成員周庭亦在場。示威者要求警務處處長盧偉聰與市民對話、政府釋放示威者，以及撤回6.12暴動定義，期間示威者曾向警總掟雞蛋，最終擾攘十多個小時。

黃其後於6月24日接受電台訪問時表示，6.21的行動沒有任何團體刻意部署，而是市民在網上討論和醞釀超過一星期的決定，屬民眾自發行動。當日他站上夏慤道石壆觀察時，已看到群眾前往警察總部，顯示行動沒有特定範圍和發起人，但他承認有呼籲其他人士參與。