內地妻紅杏出牆提離婚　夫出鐵錘𠝹刀施襲囚28月

建築男工疑發現結婚一年的內地妻有外遇，求妻離開情夫不果，更遭妻子責罵「你無用，你去死啦！」及要求離婚。男工受妻言語相激，於是借酒澆愁，酒後在凌晨時分拿錘子向妻施襲，又拿𠝹刀追出走廊與妻糾纏，並刀傷妻頸，而他不知道其妻當時懷孕一個月。男工施襲後企圖跳樓並拿刀自殘，鄰居聞聲見狀阻止。35歲被告郭世榮事後被捕，今(30日)在區院承認一項有意圖傷人罪，判囚28個月。

辯方求情指，被告2009年從內地移居到港，在2011年於內地認識事主，即其29歲現任妻子。被告對事主愛護有加及體貼入微，事主於2014年替他產下一子，兩人去年在港結婚。惜其子被發現有腎臟問題，被告需工作賺取醫藥費。惟被告發現事主手機有與陌生男子親密的對話，他不欲事主離開遂與之發生爭執，喝酒後激動致發生今次事件，事後已後悔。而事主亦替他撰信求情，表示已原諒他及沒有離婚打算，會等他出獄。

法官判刑時引述報告，指被告早年患有情緒低落問題，但沒有好好求醫，幸事主傷勢只需縫針，留院7日，亦沒有永久創傷。法官接納被告非慣用暴力人士，因受事主言語相激及飲酒後失去理智才犯案。法官並着被告若感到情緒有問題，不能諱疾忌醫。

案情指，今年1月14日凌晨1時許，被告弄醒事主討論感情問題，事主提出離婚等。被告返回房飲酒，約兩小時後被告持鐵錘站在事主床邊，事主醒來見狀恐被告會傷害同睡床上的兒子，遂想搶走錘子及報警，被告隨即用錘打事主頭兩下，又把事主拖出廳，把她的頭撞向牆。事主着兒子外出呼救，並掙扎推開被告，跑出走廊。

被告一度放開事主，當事主以為攻擊停止時，又見被告持𠝹刀追出，兩人糾纏間，事主的頸被𠝹了兩下。有鄰居聞聲外出幫忙制止被告，被告卻持刀爬上欄杆企跳，更以刀𠝹自己的頸及肚，警方及後到場，將兩人送院。而事主雖案發前懷疑懷孕，沒有告知被告，入院後才證實，但在出院後已往深圳進行終止懷孕手術。