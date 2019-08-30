荔枝角還狎犯涉遭懲教員毆至肋骨骨折　4天後才送院

繼日前有人稱在新屋嶺扣留中心羈留期間被打至骨折，荔枝角收押所亦懷疑有類似事件發生。香港社區組織協會近日收到一名荔枝角收押所還押人士王先生(化名)投訴，指他在月前被3名懲教人員毆打，最少兩條肋骨骨折，懲教人員又拒絕讓其去醫院治療，直至王的母親揭發事件並投訴，才獲送院救治。

王的母親楊女士(化名)指，王在7月4日因喉嚨痛向懲教人員提出要求看醫生及吃藥，期間因被阻撓而爆粗，隨即被最少3名身穿白色制服的懲教人員帶至一房間用棍毆打，導致兩條肋骨骨折，且先後3度被噴胡椒噴霧，懲教人員當時拒絕安排將他送院。楊當日曾在中午時分前往探望兒子，被負責接待的文職人員告知其子要看醫生和入院，未能安排她探訪。

楊在6日再次到收押所探兒子，見他彎着腰、步履蹣跚、狀甚痛苦，始知兒子被打。她隨即向懲教文職人員投訴，人員着她聯絡福利官，惟致電一整天仍未聯絡上。她翌日再到收押所投訴，終聯絡上懲教署投訴組。投訴組跟進，王終在8日晚上獲安排送往伊利沙伯醫院治理。楊指出，兒子留院期間曾獲懲教署署長胡英明探望，而她亦在10日正式報警。

楊憶述於6日成功探望兒子時，兒子曾稱「諗住今次死梗」，她作為母親感到非常心痛，「擔心(個仔)送唔到我終，差啲變成我送佢終」。她對於懲教人員濫用私刑感十分憤怒，「阿sir係懲教，唔係懲打，係咪想收買人命？」

社協組織幹事蔡耀昌指，該會過去一年收到約5宗在囚人士疑被懲教人員毆打的個案，但此類個案因依賴懲教內部調查及搜證，投訴大多不成立。他續指，荔枝角收押所因人多擠迫，管理上有不少問題，希望懲教署檢視院有否出現濫權及動用私刑的文化，又促申訴專員主動就荔枝角收押所及赤柱監獄等院所，主動作系統性調查。