男子扮泰法師藉超渡騙財騙色　24歲女積蓄被掏空

40歲男子假扮泰國佛法師，向一名已喪母又曾墮胎的24歲女子埋手，藉做法事幫助超渡其母及嬰靈之名，兩星期之內掏空女子的積蓄，又騙去她的手提電話及亡母的金飾遺物，總值逾10萬港元。甚至以「淨身」為名，騙她三度跟他性交甚至肛交。涉案男被告馮天皓於區域法院承認15項盜竊、1項詐騙及3項以虛假手段促致性交罪，還押至9月17日判刑。

案情指，24歲女事主X任職電話零件店銷售員，因被告2018年8月到該店光顧而認識。被告自稱泰國法師，可以助X的亡母及曾墮胎的亡靈投胎，藉此取得她的信任。

在8月24日至9月7日期間，被告多次要求X給他錢作儀式之用，包括製作泰幣樹、召客貨車到街上接回亡靈、買iPhone用以盛載亡靈及下載超渡儀式的應用程式等，另外他又要求X交出亡母遺下約值2萬港元的金飾進行儀式。

於8月28日，被告向X表示她在過去一個月有性行為，故要跟他性交「清潔」身體才能進行法事，因此在該星期內，X三度到酒店與被告發生性行為，包括性交、口交甚至肛交。而每次被告都沒有使用避孕套，X事後感到陰道腫痛及肛門流血，被告就辯稱正常現象，證明已將她兩處的「唔好嘅嘢」沖了出來。

X事後發現有詐報警，相約被告見面讓警察拘捕他。警誡下被告承認聲稱是法師，為做儀式向X要錢，到手的金錢、電話、金飾已全數用來支付自己的生活開支。

控方指，被告跟X說可跟她的亡母溝通，而他是受X母親所託，以哥哥身份照顧她。而被告明知X已經無錢但仍向她索款，最終令她一無所有。他還以會影響法事效果為理由，叫X不要向人透露他們之間的事，否則聽的人亦會蒙上不幸，藉此干擾X向人求助的決定。