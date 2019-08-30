向遊客兜售冒牌手袋銀包　海關冚「女人街」排檔拘兩男女

海關早前接獲舉報，指有人懷疑在旺角通菜街排檔出售冒牌貨品，經深入調查後，海關昨日（29日）採取行動，派員「放蛇」前往涉案檔口佯裝購物，當時機成熟時，隨即表露身份，在商標持有人協助下，證實檔口部分出售的物品侵權，關員拘捕2名男女（俱46歲），當中被捕女子相信為犯罪集團主腦，男疑犯則是集團成員。行動中，海關檢獲約2600件懷疑冒牌貨，包括銀包、篋、手袋、皮帶等，總值約430萬港元，同時檢獲一個用作展示貨物相片的平板電腦。

海關初步調查顯示，集團會把冒牌貨混入無牌子的貨物，並以外籍遊客為目標，不會向本地人或華人兜售，甚至拒絕本地人或華人光顧。為了進一步逃避海關追查，集團設有「天文台」把風，當有外籍人士表示有興趣購買，集團成員會透過平板電腦展示相片，當商議好價錢及貨色後，集團成員便會前往距離約5分鐘路程的一個儲存倉取貨，從而縮短交收的時間。

調查表示，涉案檔口的貨品售價約300至5000港元不等，一般為正價貨品的3%至20%不等，部分貨品仿真度較高，而售價最高的5000港元貨品為一個行李篋。犯罪集團利潤甚豐，相信運作不久，將進一步調查冒牌貨品的來源及是否有其他涉案人士在逃。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。