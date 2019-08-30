修例風波：外交部駐港公署批暴徒借對話勒索政府

香港修訂《逃犯條例》引發大量社會衝突，外交部駐港公署特派員謝鋒周五（30日）向外國駐港領團、商會、媒體會面。謝鋒指對話的前題是持互相尊重、開放包容的態度，揭露極端激進分子口中的「對話」，實際上是「勒索」。

謝鋒稱，特區政府提出修訂《逃犯條例》動議後廣泛聆聽社會各界意見，根據各方關切數次實質性調整草案內容。6月中旬，修例問題引發激烈爭議後，特區政府決定暫緩修例工作，多次表示願以謙卑態度與各界對話，不久前還建立對話平台，提倡不分階層、顏色、年齡進行持續對話，盡可能接觸不同背景和立場的市民，包括曾經參與示威的人士。

與此形成鮮明對照的是，反對派和極端勢力得寸進尺，頑固糾纏所謂「五大訴求」，揚言政府不答應就堅決不對話，並以不斷升級極端暴力行為脅迫特區政府。警方已發出反對通知書的情況下，還執意要在「8.31」這敏感時間節點上街滋事、挑動對抗、煽動暴力。

謝鋒指，對話不能預設先決條件，還未對話先下結論，逼迫對方照單全收，這不是對話，而是赤裸裸的「敲詐勒索」。事態的發展越來越清楚地表明，這些極端激進分子是打着對話旗號行阻撓對話之實，他們真正目的不是修例、不是對話，而是顛覆特區政府，以非法手段搶班奪權，挑戰「一國兩制」底線。他提醒各界擦亮眼睛，不要被極端勢力利用。