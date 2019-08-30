停極站冇人落　車長當場怒斥港媽︰睇實個細路！

三撳車鐘而不落？近日有小朋友疑因貪玩，狂按巴士落車鐘，令車長嬲爆，當場喝斥家長！

有車長向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿指，有日他剛從起點站開車不久，已有人按落車鐘。他遂在下一站停車，可是無人下車。當時他不以為然，認為有乘客誤按，便繼續行駛。

誰知巴士抵第3個站前，落車燈再次亮起，惟他停車後仍未見乘客下車。他大感無奈：「我都照當你撳錯，因為通常唔熟呢區，又想去第三個站嘅人，都唔知中間係有呢兩個站」。然而開車不久後，又有人按鐘，到站後雖有乘客上車，但「開後門都係冇人落」。

「有冇人落車㗎！？」他忍無可忍下直呼。有乘客報稱有女童按鐘，他頓時怒火中燒，咆哮道：「好好玩呀？唔該睇實個細路啦！」，欲令其家長自覺羞愧。他隨即聽到下層有3母女竊竊私語，突然女童大聲嚷道：「我要撳！我要撳！點解唔畀我撳呀！？」

有網民揶揄謂：「人仔細細就咁鍾意撳鐘仔」、「真係試過見到有人站站撳，但撳嘅嗰個唔落車，而咁啱架車有人落」、「人嚟！買個鐘畀佢日日返去自己撳」。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！