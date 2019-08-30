修例風波：學生組織發起連續一周罷課　周日中學生集會取消

多個學界團體發起在下周開學起進行不同罷課活動。香港學生罷課聯盟召集人何同學表示，將發起在開學周連續一周罷課。他們已接觸超過230間中學的罷課關注組，當中約130間會響應罷課，包括慈幼英文學校及藍田聖保祿中學；不過個別學校會採用另一組織「中學生罷課籌備平台」呼籲的「一周一罷」形式，或「連續罷課」模式，則視乎各校關注組自行決定。

他又指，聯盟原定於下周日(9月1日)在添馬公園舉行中學生集會，惟見近日多個反修例活動的舉辦者被捕甚至遇襲，聯盟成員考慮到人身安全問題，加上未申請不反對通知書，決定取消集會。他呼籲學生繼續響應下周一(2日)中環愛丁堡廣場以及中文大學舉行的學界集會，但強調不鼓勵學生參加違法行動。

對於昨日(29日)有團體以「香港中學生罷課聯盟」名義召開記者會，公布下周二(3日)起將進行一連串罷課活動，何表示，昨日見傳媒的團體僅為該聯盟其中一個分區聯網的代表，發布的資訊及活動詳情並不代表聯盟，不過強調罷課活動是「各有各做」，會支持不同團體舉辦的罷課活動。他又澄清，網上流傳指聯盟解散或召集人遭罷免的信息失實。