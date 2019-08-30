鄭若驊民望僅20.3分續墊司底　對政府信任度再跌

律政司司長鄭若驊民望繼續「墊司底」，根據香港中文大學香港亞太研究所本月就特區政府民望進行的電話調查，結果顯示政務司司長張建宗得32.9分、財政司司長陳茂波得29.8分，而鄭若驊的評分繼續是三人中最低，只得20.3分。同時，與上月的評分比較，鄭若驊的跌幅也是三人中最多，下跌3.8分，而張建宗和陳茂波的跌幅同樣也是2.5分。

是次調查於本月21日至27日進行，以電話調查形式訪問716位18歲以上的市民。調查結果顯示，市民對特首林鄭月娥整體表現的平均分為28.4分，較上月評分下跌4.5分，與去年同期的56.2分相比，下跌近一半。

至於特區政府表現方面，結果顯示有65.5%市民表示不滿意政府的表現，較上月上升2.5個百分點，與去年同期的28.2%相比，有大幅上升情況。同時，只有11.2%市民滿意政府表現，較上月下跌4.1個百分點，與去年同期的31.3%相比，跌幅顯著。

而對特區政府的信任度方面，對政府表示不信任的有54.6%，較上月上升1.3個百分點，而信任政府的只有17.7%，較上月低3.3個百分點，與去年同期的31.8相比則大幅下跌。