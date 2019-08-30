修例風波：警否認遊行前夕大搜捕　情報指暴力武器升級

民陣申請明日(31日)舉辦反修例集會及遊行被警方反對，上訴今(30日)亦被上訴委員會駁回。港島總區指揮官郭柏聰重申，警方經過審慎考慮，有情報顯示明日激進示威者會借任何機會，作危害公共安全及秩序的暴力行為。警方留意到網上有人呼籲明日往維園「賞花」，以至擬發起聲稱毋須通知警方的宗教遊行。警方澄清法例只豁免以宗教名義的集會，宗教遊行不包括在內。警方建議市民明日勿去暴力示威地點。

郭指近日暴力事件不斷升溫，有年輕人視明天為「死線」，有可靠情報顯示，激進示威者會用打魚槍、火藥推動的釘槍等，意圖製造粉塵爆炸，又以航拍機攻擊地面人士，警方不排除適時用適當武力制止。

警察公共關係科總警司謝振中否認在831遊行前夕進行大搜捕，他指調查進度與拘捕日子無關，不會因為周末有集會而影響拘捕及檢控時間。

謝指，昨晚有40名示威者在沙田警署附近叫囂及使用雷射槍，警方終拘捕一名21歲男子，搜獲雷射槍，涉及罪名包括管有攻擊性武器。深水埗警署外昨晚有非法集結，警方拘捕13至41歲的14男4女，搜獲雷射槍、行山杖等，涉及刑毀等罪。今日凌晨12時，新界南衝鋒隊返警署時被人用雷射槍照射，一名警員不適，警方拘捕年齡俱24歲的1男1女。

此外，警方昨晚到今日為止另外拘捕7人，包括1男1女涉6月21日圍警總事件中，煽惑他人參與未經批准集結等罪；2女涉7月1日刑毀、串謀毀壞或損壞財物、進入逗留會議廳等罪；1名28歲男子涉上水襲警；1名31歲男子涉7月14日阻差辦公；1名58歲男子涉7月21日參與暴動。

謝又提到，過去3個月999緊急求助未能達標個案明顯上升，去年8月有204宗未達標個案，本月至昨日已有324宗未達標。此外，6月至今有20個警署、131輛警車受不同程度破壞。

消防處副消防總長(總部)陳慶勇表示，留意到有示威者快閃佔路堵塞主要幹道，向警員投擲危險品以至縱火，且留意到有人不當移除及使用消防裝備作非滅火用途，可能令有關處所的消防安全風險增加，將消防喉的水、滅火筒的二氧化碳噴向他人，亦會構成危險。

針對網上出現開學後欺凌警員子女的貼文，性暴力政策組總督察張寶月表示，如有發現應立即接觸學校聯絡主任，案件會交由刑事調查隊跟進，如嚴重應立即致電999。她重申，警方已與教育局有處理機制，如有任何涉及欺凌情況，應向人事部聯員關係課反映。至於有被捕女性稱遭非禮及強姦等，張強烈否認，指警方對女性被捕者有嚴格的程序及規範。