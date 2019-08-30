修例風波：警太古站發胡椒球惹議　發射距離至少1.8米

警方被指8月11日在港鐵太古站近距離使用胡椒球槍驅散人群，FactWire傳真社翻查警方常用槍械及武器的生產商使用指引，發現使用胡椒球槍的安全警告列明，應避免向距離少於1.8米的人士發射。警方事後表示，當晚在太古站使用胡椒球槍的發射距離約1至2米，確認當時達到安全距離的標準。

傳真社指，過去2個多月示威衝突中，警方多次發射的橡膠子彈、布袋彈及催淚彈，生產商指引亦列明擊中頭部有致命風險，惟警方一直未有公開多項槍械及武器的使用標準。傳真社多次在示威現場觀察，指速龍小隊使用之胡椒球槍，槍身前段都有「TIPPMANN」字樣，後段有「PepperBall」字樣。翻查氣槍生產商 Tippmann 認可分銷商 TacticalTech, LLC網上資料，Pepperball SX 即是Tippmann 98 Custom Platinum Basic，兩者零部件相同。

報道指，警方當晚在太古港鐵站使用的胡椒球槍為 Tippmann 98 Custom Platinum Basic。傳真社找到由生產商提供該型號氣槍的使用指引，說明該槍使用壓縮空氣、氮氣或二氧化碳發射子彈，射程超過45米；指引內的安全警告列明，應避免向6呎(約1.8米)內的人士射擊，意外射中眼部有機會造成永久傷害甚至致命。