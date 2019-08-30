觀塘線太迫促擴建月台　40%客不滿繁忙時段班次

政府計劃將九龍東發展成第二個核心商業區，加上區內重建計劃及多個公共屋邨入伙，區內人口將會大增。有政黨調查指，約90%乘客認為港鐵觀塘線於繁忙時段車廂及月台擠迫，有56%乘客認為應該擴建觀塘線月台，紓緩擠塞。

有政黨今年5月訪問了792名港鐵觀塘線乘客，當中約54%人每周乘搭觀塘線6次或以上，亦有約28%人每周乘搭1至2次。結果指有近40%乘客對觀塘線的繁忙時段班次感到不滿意及非常不滿意，有56%人過去曾受到港鐵列車服務延誤影響，亦有約90%人認為觀塘線於繁忙時段車廂及月台擠迫及十分擠迫。

針對改善服務方面，有65%人認為觀塘線列車班次應該加強，56%乘客認為擴建觀塘線沿線車站的月台，有助疏導人流。另有51%人認為港鐵應加強車站設施配套，當中68%人認為港鐵站需增加洗手間，17%人認為應增設醫療站，26%人認為應增設哺乳室及育嬰室。此外，有61%乘客認為港鐵事故罰款機制應該加強。

負責調查的政黨指，現時觀塘線的載客量已接近飽和，於繁忙時段鑽石山、九龍灣、牛頭角、觀塘等車站經常出現排隊入閘情況，觀塘線沿線車站月台的面積及設計已不合時宜，未能追上區內商業發展以及人口增加，促請港鐵考慮擴建車站月台。

該政黨又建議港鐵完善事故罰款機制，直接向受事故影響乘客提供一張免費單程票，同時將罰款計算方式由事故導致列車服務延誤達31分鐘計起，直至列車服務完全恢復正常為止，而管理層薪酬亦應與鐵路服務水平掛鈎。