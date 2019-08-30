修例風波：零售7月續轉差　總銷貨大跌11.4%

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮自6月起展開，至今愈演愈烈，拖累香港零售業銷售數據連跌6個月，且跌幅加劇，為近3年半最差。政府統計處公布7月零售業總銷貨價值臨時估計僅為344億港元，按年大跌11.4%，上月的下跌幅度為6.7%。與2018年同期比較，今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%。政府發言人指零售業銷售在7月進一步轉差，錄得雙位數按年跌幅，反映本地消費情緒疲軟，及近期本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的重大干擾。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，與去年7月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌24.4%；其次為服裝，銷貨價值下跌13.%，藥物及化妝品下跌16.1%，百貨公司貨品下跌10.4%，電器及其他未分類耐用消費品下跌17.4，鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌10.1%。

政府發言人指出，中美貿易摩擦升溫，經濟狀況欠佳，將繼續影響消費情緒，零售業銷售在短期內將維持疲弱。若涉及暴力的社會事件不能平息，零售業的情況甚或會進一步惡化，政府會密切留意相關情況。

香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，8月的情況會比7月更嚴峻，有商戶反映旅遊區零售跌幅高達一半，若有示威遊行，當天的跌幅更達7、8成。由於7、8月本屬傳統旺季，業界預料9月情況會更差。為節省成本，不少商戶已凍結招聘，鼓勵員工清假，和減少兼職和臨時工人手。協會早前呼籲業主減租五成，為期半年，至今只有零星減租個案。