為赴泰國搵替身扮病攞假紙　公院女護認罪候懲

瑪嘉烈醫院護士涉嫌騙取有薪病假，並找替身去看診，以取得寫有自己名字的病假紙，目的只為去泰國上自我提升的課程。26歲被告何凱敏被控一項串謀詐騙罪，案件今天(30日)在西九龍裁判法院提堂，被告承認控罪。辯方求情指被吿是「用錯的方法去參加課程」，又稱這類課程令被告有所增益。裁判官把案件押後至9月20日，以便取得被告的感化和服務令報告，被告保釋候審。

控罪指，被告何凱敏於去年6月5日至11日期間，與不知名人士一同串謀詐騙醫管局，即安排被告的替身在6月6日到診所看病，取得證明被告不能在6月7日工作的病假紙，又安排替身在6月8日到診所就醫，取得證明被告不能在6月9日工作的病假紙，並把兩份病假紙上呈被告的主管，從而使醫院管理局批准被告的病假津貼申請。

惟被告的同事得悉，被告在病假期間身處泰國，遂向上司舉報，被告的主管報警處理。經調查，證實被告在6月4日至11日期間不在香港，被告承認沒有到過該兩間診所。

辯方求情指，被告自2015年入職，但與同事相處不佳，因此在2016年起自費報讀有關改善溝通的課程。這些課程會在外國舉辦，被告以往也會申請年假參與。案發前被告正嘗試申請年假惟不成功，才會使用騙取病假的方法。辯方希望法庭先索取被告的社會服務令報告，而被告就騙取病假一事，須同時面對法庭、醫管局和護士協會的聆訊。