30歲以下失業率達10%　留職者工時愈來愈長

統計處發表今年4月至6月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，分析第2季香港勞動市場情況，報告指，15歲至29歲人士失業率在各年齡組群中最高，達10.2%；曾受初中教育或專上副學位教育人士的失業率亦相對較高，分別為4%及3.4%。長期失業人數亦有增加，但留職者工時延長的情況惡化。

報告指，今年第2季經季節性調整失業率維持2.8%，與第一季相同，就業不足率維持1%，撇除外籍家庭傭工後，今年第2季就業人數353.89萬人，失業人數11.43萬人。有10.15萬名失業人士曾工作，25.2%以前從事零售、住宿及膳食服務業。

今年第2季持續失業6個月及以上人數23,900人，較第1季增加700人，失業中位數65日。撇除外傭，香港就業人口的工時愈來愈長，今年第2季工時中位數43小時，較今年第1季的42小時及去年第2季的40小時為高，每周工時逾60小時的就業人數亦由去年第2季的34.5萬人，增至今年第2季的39.4萬人。

收入方面，今年第2季每月就業收入中位數為18,700港元，家庭月入中位數為28,500港元，分別比去年同期增加700港元及1500港元。